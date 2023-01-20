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الجمعة 20 كانون الثاني 2023 ساعة 20:33

البرلمان الايراني سيعقد اجتماعا للرد على البيان الأوروبي بشأن حرس الثورة

البرلمان الايراني سيعقد اجتماعا للرد على البيان الأوروبي بشأن حرس الثورة
واضاف: ان الحرس الثوري هو من المؤسسات العسكرية والدفاعية القانونية وله صفة قانونية وفق الدستور، وله دور مؤثر جدا ومصيري في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة والتصدي للتيارات الارهابية والتكفيرية والتصدي للمخطات الانفصالية لنظام الهيمنة .

واشار هذا البرلماني الايراني الى الخطر الذي تشكله الفتن التكفيرية وتنظيم داعش المنحرف في المنطقة والعالم قائلا: اليوم ليس العراق وسوريا والمنطقة فقط مدينين لفيلق القدس والحاج قاسم سليماني في أمنهم بل ان الاوروبيين ايضا مدينون في امنهم لتضحيات الحاج قاسم سليماني.

واضاف : ان مجلس الشورى الاسلامي سيناقش في اول اجتماع سيعقده أي في يوم الاحد القادم سيتخذ خطوة متقابلة ومناسسبة للرد على بيان الاتحاد الاوروبي "المعيب والتدخلي" وكذلك برلمانه وان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ستعقد اجتماعا يوم السبت لمناقشة مشروع الرد على البيان الاوروبي بحضور المسؤولين السياسيين والدفاعيين والعسكريين والامنيين.

الجدير بالذكر أن البرلمان الاوروبي صادق على قرار لادراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة الجماعات الارهابية الذي قدمه الاتحاد الاوروبي.

وفي سياق الردود الايرانية ايضا أكد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" ان حرس الثورة الاسلامية هو أكبر منظمة مناهضة للإرهاب في العالم، مشددا على أن الكيان الصهيوني الذي يعتبر أكبر هوية للارهاب المنتظم في العالم يحظى بدعم مؤسسيه وداعميه اميركا وبريطانيا.

ويوم الخميس ايضا اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المصنفة بالإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة يائسة وقال: إن هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقال: إن هذه الخطوة جاءت من منطلق اليأس والعجز وبعد جهودهم الفاشلة في الشارع لضرب الشعب الايراني سعوا كي يتمكنوا حسب اوهامهم من ايقافه.
رقم : 1036689
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