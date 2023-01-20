اليمن.. 53 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن "من بين الخروق، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وغارتين لطيران تجسسي على الجبلية واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس و3 خروقات بقصف مدفعي لعدد 14 قذيفة و 34 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".