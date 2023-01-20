'داعش' تختطف 4 عراقيين في صلاح الدين

وقال المصدر، ان "تنظيم داعش الإرهابي اختطف 4 مواطنين يعملون رعاة للأغنام حيث اختطفوا هم واغنامهم".



وأضاف، أن "أحد المختطفين فر من التنظيمات الإرهابية وهو الآن في عهدة القوات الأمنية".