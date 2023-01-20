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الجمعة 20 كانون الثاني 2023 ساعة 21:45
'داعش' تختطف 4 عراقيين في صلاح الدين
وقال المصدر، ان "تنظيم داعش الإرهابي اختطف 4 مواطنين يعملون رعاة للأغنام حيث اختطفوا هم واغنامهم".
وأضاف، أن "أحد المختطفين فر من التنظيمات الإرهابية وهو الآن في عهدة القوات الأمنية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1036700
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