الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 09:44

الخارجية اليمنية تدين إصرار بريطانيا على مفاقمة معاناة الشعب اليمني

الخارجية اليمنية تدين إصرار بريطانيا على مفاقمة معاناة الشعب اليمني
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية أن بريطانيا تتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني وتقف بكل وقاحة في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين.

وأضافت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين.

وبينت أن تصريحات السفير البريطاني تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة.

وأشارت إلى أن بريطانيا بهذا السلوك الإجرامي تجلب لشعبها العار وتقر على لسان سفيرها بالتورط في جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسان اليمني.

وقالت الوزارة إن الجرائم البريطانية ستعطي للشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة.

ولفتت إلى أن بريطانيا تحاول جاهدة إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية.

وحملت الخارجية بريطانيا وأميركا وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية.

وحذرت من المضي في هذا التوجه التصعيدي "وندعو إلى الامتناع عن الإصغاء لبريطانيا وأميركا ومن لف لفهم من أعداء السلام والإنسانية".

ودعت الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلى إدانة التدخل البريطاني السافر والمعيق للسلام.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي للحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة لكارثة محتملة.
مصدر : وكالات
رقم : 1036765
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
20 كانون الثاني 2023
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
20 كانون الثاني 2023
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
20 كانون الثاني 2023
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
20 كانون الثاني 2023
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
20 كانون الثاني 2023
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
19 كانون الثاني 2023
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
19 كانون الثاني 2023
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
19 كانون الثاني 2023
ما هي دوافع الإرهابيين السوريين لخوض الحرب في أوكرانيا؟
ما هي دوافع الإرهابيين السوريين لخوض الحرب في أوكرانيا؟
19 كانون الثاني 2023
رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب
رئيسي: على الحكومة إزالة مصادر الفساد وتحسين مستوى معيشة الشعب
18 كانون الثاني 2023
ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟
ما قصة الطائرة المسيرة المجهولة في تمرين الحرس الثوري الإيراني؟
18 كانون الثاني 2023
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني شهيد تجاوز المكان والزمان
18 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا