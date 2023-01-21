قائد الحرس الثوري محذرا الأوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة

وقال اللواء سلامي بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لمقر قيادة الحرس الثوري فجر اليوم السبت: أتقدم بخالص الشكر للسيد قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الذي هو نفسه أحد قادة فترة الدفاع المقدس وكان رفيقًا كبيرا في السلاح مثل الحاج قاسم سليماني وحضر الى جانبنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، لدعم الحرس الثوري الإسلامي ضد المؤامرات العالمية الراهنة التي قسم منها تبناها البرلمان الأوروبي.



كما شكر اللواء سلامي أعضاء مجلس الشورى الاسلامي على اتخاذهم مواقف حاسمة وقيمة دفاعا عن الحرس الثوري في الأيام الماضية ، مشيرا إلى صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وقال: في هذه الصورة ترون وجه قائد مشهور لا ينسى، العالم كله يدرك أن هذا القائد البطل مع سائر اعضاء الحرس الثوري لعبوا الدور الأكبر والأكثر حسماً في إنهاء الإرهاب العالمي.