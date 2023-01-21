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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 10:09

الجهاد الإسلامي: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة في الضفة الغربية

الجهاد الإسلامي: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة في الضفة الغربية
و في رده على تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال القيادي عدنان إن "الشبان المقاومون يحذون حذو النماذج الكبيرة لدى شعبنا"، مشيراً الى أن العمل يتقدم ويتصاعد في المقاومة أكثر من أي وقت مضى.

ولفت الى أن هناك حاضنة شعبية قوية متماسكة تدافع عن المقاومين وتحتضنهم.

وأشار الى أن اقتحام الاحتلال لمناطق الضفة المحتلة بات مكلفاً لجنود الاحتلال، حيث أن كل اقتحام يواجه بتصدي ومقاومة شجاعة.

وأوضح الشيخ خضر عدنان الى أن الأهالي يدافعون عن أرضهم ببسالة، وتجلى ذلك اليوم في منطقة جوريش بنابلس، وفي رافات بالقدس.

وأكد أن حواجز الضفة أصبحت "ملطشة" بفعل ضربات المقاومة، والشباب المقاوم يتقدم ويتجهز لمواجهة الاحتلال.
رقم : 1036771
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