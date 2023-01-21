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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 10:20

نجل حاكم البحرين يشارك في اجتماع أمني إماراتي أميركي صهيوني

نجل حاكم البحرين يشارك في اجتماع أمني إماراتي أميركي صهيوني
وقالت مصادر صحفية إن الاجتماع ضم كلا من مستشار الأمن الوطني في الإمارات «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن القومي الأميركي «جيك سوليفان»، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني «تساحي هنغبي».

وناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة، ومن ضمنها «مجموعة I2U2»، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلى منتدى النقب الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة، والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش.
رقم : 1036772
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