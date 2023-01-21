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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 11:03

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة

بروجردي: العلاقات الإيرانية الصينية تتمتع بقدرات هائلة
وأعرب بروجردي في رسالة تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الصينية عن أمله بأن يتيح العام الجديد بالتزامن مع رفع قيود فيروس كورونا في الصين فرص لقفزات في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأضاف ان جمعيات الصداقة بين إيران والصين منظمتان شعبيتان مهمتان في البلدين وعقدتا بنجاح اجتماعهما السنوي الثالث عشر في 2022 بحثا خلاله القضايا الثقافية والإقتصادية والتعاونية المتنوعة بين البلدين.

وأضاف: تتمتع العلاقات الثنائية بقدرات عالية، ونأمل أن تصل أنشطة الجمعيتين إلى مستوى عملي وسيتم اتخاذ إجراءات مشتركة لتطوير العلاقات بعد رفع قيود كورونا.

واعتبر ان الاجتماع المشترك السنوي المقبل (الرابع عشر) للجمعيتين الذي سيعقد بشكل حضوري في إيران يمثل فرصة جيدة لتنفيذ الإجراءات العملية للجمعيتين.

وتابع: نأمل أن تتمكن الجمعيتان في هذا الاجتماع من اتخاذ خطوات عملية وإيجابية نحو تنمية العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياحية بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1036782
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