التبادل التجاري بين ايران وتركيا يتخطى 11 مليار دولار

وأوضح روح الله ليطفي ،في تصريح أمس الجمعة، أن التجارة البينية التركية الايرانية قد سجلت 15.466 مليون طن بقيمة 11.054 مليار دولار بنمو 35 بالمئة على اساس سنوي.



وأشار أن الصادرات الايرانية للبلد الجار قد بلغت 12.674 مليون طن بقيمة 6.419 مليار دولار في مقابل استيراد 2.792 مليون طن بقيمة 4.635 مليار دولار، حيث نمت صادرات ايران 51 بالمئة ووارداتها من تركيا 18 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021.



لطيفي نوه الى أن تركيا ثالث اكبر سوق تصديرية لايران بعد الصين والعراق في الفترة المذكورة، وقد شملت الصادرات 3.3 منتجات معدنية وانشائية وبتروكيماويات و904 مليون دولار سماد و573 مليون دولار منتجات ألالمنيوم و372 مليون دولار نحاس و327 مليون دولار مصنوعات الحديد و297 مليون دولار معادن أخرى فضلا عن 142.2 مليون دولار منتجات زراعية وحيوانية.