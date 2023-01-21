السيسي يستنكر خوف المصريين من تدهور الأوضاع

وقال السيسي، خلال لقائه مع طلبة الكلية العسكرية: "أنا ملاحظ إن فيه خوف عند الناس.. طب أنا موافق عليه؟ لأ".



ما دلالات ترقية السيسي ثلاثة من كبار الضباط لرتبة فريق؟وأضاف السيسي موجها حديثه للمصريين: "هو أنتم أول مرة يا مصريين تشوفوا مشكلة أو تقابلوا أزمة، مصر واجهت أزمات وصمدت أمامها وعاشت، وهتصمد وتعيش".



واستطرد: "مصر صمدت بالناس والشعب، مفيش مجال أبدا للخوف والقلق خالص.. إحنا بخير وسلام الحمد لله".



وتابع: "الأمور هتكون أحسن من كده إن شاء الله، والله العظيم أنا مطمئن جدا بالله، والظروف الصعبة هتعدي، افتكروا لما كانوا بيقولوا الأشرار فجروا جامع ولا كنيسة.. كله عبرناه وتجاوزناه".



وأثرت الأزمة المالية والاقتصادية في مصر، والتي تفاقمت مؤخرا بانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، على الأوضاع المعيشية للمصريين، وساهمت بشكل كبير في تغيير نمط معيشتهم.



ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، ارتفع التضحم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21,9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.