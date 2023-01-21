الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 13:50

قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة

قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
وقال اللواء سلامي بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لمقر قيادة الحرس الثوري فجر اليوم السبت: أتقدم بخالص الشكر للسيد قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الذي هو نفسه أحد قادة فترة الدفاع المقدس وكان رفيقًا كبيرا في السلاح مثل الحاج قاسم سليماني وحضر الى جانبنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، لدعم الحرس الثوري الإسلامي ضد المؤامرات العالمية الراهنة التي قسم منها تبناها البرلمان الأوروبي.

كما شكر اللواء سلامي أعضاء مجلس الشورى الاسلامي على اتخاذهم مواقف حاسمة وقيمة دفاعا عن الحرس الثوري في الأيام الماضية ، مشيرا إلى صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وقال: في هذه الصورة ترون وجه قائد مشهور لا ينسى، العالم كله يدرك أن هذا القائد البطل مع سائر اعضاء الحرس الثوري لعبوا الدور الأكبر والأكثر حسماً في إنهاء الإرهاب العالمي.

وأكد اللواء سلامي، انه لولا جهود حرس الثورة الإسلامية وخاصة قوة القدس وقيادة الشهيد سليماني، لكان البركان الإرهابي الذي أنشأه الأميركيون قد امتد إلى أوروبا وكان الأمن السائد في أوروبا اليوم قد تم تدميره.

واضاف القائد العام للحرس الثوري: كما قال ترامب بان "أوباما هو من خلق وصنع الإرهاب واوجد هذه الظاهرة لأول مرة في البلدان الاسلامية"، لكن هذه النيران كانت على أطراف أوروبا، ولو لم يتم احتواؤها، لكانت قد انتشرت في كل أوروبا، لكن عادة الأوروبيين والأميركيين أنهم يغيرون دائما مكان الجلاد والشهيد والظالم والمظلوم.

وتابع قائلا: كما يعتبرون الدفاع المشروع للفلسطينيين إرهابًا والغزو الصهيوني دفاعًا مشروعًا! ويعتبرون دفاع الشعب اليمني عن وحدة اراضيه وسيادته إرهاباً، ويعتبر غزو آل سعود وحلفائه دفاعًا مشروعًا، وبنفس الطريقة يعتبرون دفاع الشعب الإيراني والحرس الثوري عن قيمهم إرهابًا، وبينما يتبجحون بمحاربة الإرهاب، فهم يؤوون الإرهاب.

وتابع اللواء سلامي: أوروبا وضعت نفسها في حرب عالمية مرتين واليوم تشكلت أوروبا جديدة على أنقاض حروب الماضي نفسها ، أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: نحن لا نقلق أبدًا من مثل هذه التهديدات أو حتى التصرف حيالها ، لأنه بقدر ما يمنحنا الأعداء فرصة للعمل فإننا نعمل بشكل أقوى، ونحن ننصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة.

وفي الختام ، أكد اللواء سلامي أنه إذا أخطأ الأوروبيون فعليهم قبول عواقب خطأهم، مضيفا: اليوم ترى من يدعم زمرة المنافقين؟ استشهد أكثر من 17 ألف شخص على يد هؤلاء الإرهابيين المنافقين، او يدعمون الانفصاليين أو أولئك الذين يدمرون الممتلكات العامة، أو أولئك الذين ينفذون هجمات مسلحة ضد الأبرياء.
رقم : 1036809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
21 كانون الثاني 2023
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
21 كانون الثاني 2023
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
21 كانون الثاني 2023
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
21 كانون الثاني 2023
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
20 كانون الثاني 2023
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
20 كانون الثاني 2023
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
20 كانون الثاني 2023
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
20 كانون الثاني 2023
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
20 كانون الثاني 2023
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
19 كانون الثاني 2023
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
19 كانون الثاني 2023
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
19 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟