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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 13:57
الشيخ قاسم: حزب الله يعمل ليل نهار لتسهيل انتخاب رئيس للبنان
وفي كلمةٍ له خلالَ حفلٍ تأبيني في مجمع سيدِ الاوصياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد الشيخ قاسم على “ضرورة ان يكون الرئيس المقبل منفتح على الجميع”.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1036816
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