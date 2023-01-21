السوداني وبارزاني يبحثان العلاقات بين بغداد وأربيل

وكان بارزاني وصل صباح اليوم الى بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي ليوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب الذي اقيم في كتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم.