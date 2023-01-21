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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 13:58

السوداني وبارزاني يبحثان العلاقات بين بغداد وأربيل

السوداني وبارزاني يبحثان العلاقات بين بغداد وأربيل
وكان بارزاني وصل صباح اليوم الى بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي ليوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد شهيد المحراب الذي اقيم في كتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم.
مصدر : وكالات
رقم : 1036817
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