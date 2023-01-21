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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 15:40

الجهاد الإسلامي تزف شهيد رام الله وتتوعد الاحتلال بقض مضاجعه

الجهاد الإسلامي تزف شهيد رام الله وتتوعد الاحتلال بقض مضاجعه
وأكدت الحركة خلال بيان لها أن تصاعد جرائم القتل العمد بنيران العدو ومستوطنيه، واستهداف أبناء الجهاد وكوادرها وجماهير شعبنا لن يثنينا عن المضي قدماً في واجبنا الديني والوطني دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وتابعت " شعبنا الصابر المرابط على امتداد الوطن السليب، سيواصل معركته قابضاً على جمر الصمود والثبات نحو الحرية والخلاص، "ولينتظر الاحتلال ما يسوء وجهه ويقض مضاجعه بسواعد المقاومين الذين عاهدوا الله على استمرار مسيرة المقاومة".

وعزت عائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في رام الله الصمود، مؤكدة أن هذه الدماء الطاهرة التي تنزف على امتداد الضفة الباسلة، سوف تفجَّر براكين الغضب في وجه الاحتلال، وسنبقى الأوفياء لهذا النهج المقاوم حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.
مصدر : وكالات
رقم : 1036840
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