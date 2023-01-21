البرلمان الايراني يستعد للرد على الخطوة الاوروبية ضد الحرس الثوري

وقال جلال زادة في تصريح متلفز صباح اليوم ان البرلمان الاوروبي وفي خطوة تدخلية اصدر بيانا اقترح وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الارهابية لكي يصوت عليه المجلس الاوروبي ، ورغم ان هذا البيان ليس الزاميا ولا يترتب عليه أي وضع قانوني ، لكننا نعتبره خطوة مسيسة وتدخلية .



واوضح جلال زادة ان عددا من النواب الايرانيين اقترحوا ضم الاوروبيين ايضا الى القانون الذي تم سنه في عام 2019 ردا على الاميركيين حينما وضعوا الحرس الثوري على قائمة الارهاب ، ونحن ندرس هذه المقترحات لكي نصدر بيانا او نعد مشروع قانون ليصادق عليه النواب.



هذا وكان رئيس كتلة الدبلوماسية الدولية والمصالح الوطنية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) حسين نوش آبادي قد اعلن يوم امس الجمعة ان مجلس الشورى الاسلامي سيناقش في اول اجتماع سيعقده أي في يوم الاحد القادم، اتخاذ خطوة متقابلة ومناسبة للرد على بيان الاتحاد الاوروبي "المعيب والتدخلي" وكذلك برلمانه وان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ستعقد اجتماعا يوم السبت لمناقشة مشروع الرد على البيان الاوروبي بحضور المسؤولين السياسيين والدفاعيين والعسكريين والامنيين.



الجدير بالذكر أن البرلمان الاوروبي صادق على قرار لادراج اسم قوات حرس الثورة الاسلامية في قائمة الجماعات الارهابية الذي قدمه الاتحاد الاوروبي، لكن هذه الخطوة لاقت ردود فعل حازمة وادانة واسعة في ايران.



اما رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف فقد قال ايضا في تصريح ادلى به بعد زيارته لمقر قيادة الحرس الثوري ولقائه القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت: ان مجلس الشورى الاسلامي سيتصدى بحزم لأية خطوة تستهدف الحرس الثوري وقلب الحقائق.



واضاف قاليباف ان على الاوروبيين ان يعلموا اننا بلغنا مستوى من الردع لا تشكل فيه تهديداتهم الممكنة والفعلية ، اي خطر علينا ، وكما يعلمون بانفسهم بأننا نرد عليهم واذا أقدموا على فعل شيء سيتلقون صفعة قوية.