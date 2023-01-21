"حماس": المسجد الأقصى المبارك في خطر

وجاءت تصريحات المزيني خلال وقفة نظمت في مدينة غزة من أجل "نصرة للقدس والأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة"، وجهت خلالها الحركة التحية للمقاومة في الضفة الغربية.



وأكد المسؤول في حماس أن "ما يحدث في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات صهيونية لا يمكن السكوت عنه؛ حيث يعتبر الأقصى ساحة نزال وعنوانا للصراع".



وأوضح أسامة المزيني أن سلطات الإحتلال مسؤولة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، حيث حذرت حركة "حماس"، مرارا، من محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع في باحات المسجد.



وخلال الوقفة التي نظمت اليوم، طالب القيادي في حركة "حماس"، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس "بالنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه"، مشددا على أن غزة لن تترك الميدان وستبقى مساندة للضفة ومقاومتها.



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشّيخ، قد طالب، الخميس الماضي، بمواقف عربية ودولية إزاء الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.