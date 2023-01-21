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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 18:44

قطر تستضيف الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

قطر تستضيف الاجتماع الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، ستناقش الدورة عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.

وأشاد مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، طارق النابلسي، في تصريح للوكالة بالجهود التي تبذلها دولة قطر للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع المهم، بما يضمن الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية.

وأشار النابلسي إلى أن هذه الدورة (42) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.

كما نوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة لإطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما قدمته من تسهيلات غير مسبوقة لهذه الفئة خلال كأس العالم قطر 2022.

وختم النابلسي بأن مخرجات هذه الدورة سترفع إلى القمة العربية المقبلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1036874
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