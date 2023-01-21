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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 19:56

مجلس الشورى اليمني يدين دعم بريطانيا لإجراءات رفع سعر الدولار الجمركي

مجلس الشورى اليمني يدين دعم بريطانيا لإجراءات رفع سعر الدولار الجمركي
وفي بيان، اليوم السبت، أشار مجلس الشورى إلى أن الموقف البريطاني يعبر عن مدى إجرام وحقد المملكة المتحدة الدفين تجاه الشعب اليمني وسعيها الحثيث نحو عرقلة السلام في اليمن وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأكد البيان أن تصريحات السفير البريطاني كشفت عن الوجه القبيح والدور الإجرامي التي تلعبه بريطانيا تجاه اليمن ووقوفها العلني خلف الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تنفذها عبر أدواتها ومرتزقتها بحق أكثر من 35 مليون يمني.

واعتبر البيان تلك التصريحات تؤكد بما لا يدع مجال للشك تورط بريطانيا الفعلي في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الإنسانية في اليمن وتعطي الشعب اليمني الحق في مقاضاة الحكومة البريطانية عبر المحاكم الدولية لأعمالها وجرائمها التي لن تسقط بالتقادم.

وأكد أن سياسة تدمير الشعوب ليس بغريب على المملكة المتحدة والشواهد والدلائل على ذلك ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وعد بلفور المشؤوم وغيرها من الدول التي استعمرتها بريطانيا وتركت عملائها ومرتزقتها يعيثون فيها الفساد والإجرام.

وحذر بيان مجلس الشورى من مغبة المضي في مثل هذه الإجراءات التعسفية الرامية إلى زيادة معاناة الشعب اليمني ومحاربته في قوته اليومي وإطالة أمد الحرب خدمة للأغراض الاستعمارية البريطانية الأمريكية الصهيونية وتقويض عملية السلام في اليمن.

ودعا مجلس الشورى في بيانه الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إدانة التدخلات السافرة للحكومة البريطانية المنافية لكل المواثيق والأعراف الدولية والساعية إلى عرقلة جهود السلام وزيادة تأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني.
مصدر : وكالات
رقم : 1036890
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