وحيدي: الاتحاد الاوروبي المتهالك سيدفع ثمن تبعيته لأميركا والكيان الصهيوني

وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإسلامي في قائمة الجماعات الإرهابية ، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي: "لا شك أن الاتحاد الأوروبي سيكون الضحية الرئيسية لهذا القرار البعيد عن المنطق وبعد النظر ".



وضمن تحذيره الاتحاد الأوروبي ، أضاف: ان هذا القرار علامة على تراجع العقلانية والسياسة والواقعية للدول الأوروبية.



وصرح رئيس مجلس الأمن في البلاد: ان سير اوروبا الكامل خلف أميركا والكيان الصهيوني ، ووقوع صناع القرار في أوروبا تحت تاثير بعض الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية ومعادية للإنسانية لسنوات داخل إيران وخارجها. ، سيوجه ضربة قاتلة لجسد الاتحاد الأوروبي المتهالك .



وقال وزير الداخلية: إن غض السلطات الأوروبية الطرف عن الإجراءات التاريخية وغير المسبوقة لحرس الثورة الإسلامية في محاربة الجماعات التكفيرية والإرهابية تشكل خسارة للمجتمع الدولي وستقود إلى تقوية الجماعات الإرهابية.