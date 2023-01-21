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السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 19:58

وحيدي: الاتحاد الاوروبي المتهالك سيدفع ثمن تبعيته لأميركا والكيان الصهيوني

وحيدي: الاتحاد الاوروبي المتهالك سيدفع ثمن تبعيته لأميركا والكيان الصهيوني
وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإسلامي في قائمة الجماعات الإرهابية ، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي: "لا شك أن الاتحاد الأوروبي سيكون الضحية الرئيسية لهذا القرار البعيد عن المنطق وبعد النظر ".

وضمن تحذيره الاتحاد الأوروبي ، أضاف: ان هذا القرار علامة على تراجع العقلانية والسياسة والواقعية للدول الأوروبية.

وصرح رئيس مجلس الأمن في البلاد: ان سير اوروبا الكامل خلف أميركا والكيان الصهيوني ، ووقوع صناع القرار في أوروبا تحت تاثير بعض الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية ومعادية للإنسانية لسنوات داخل إيران وخارجها. ، سيوجه ضربة قاتلة لجسد الاتحاد الأوروبي المتهالك .

وقال وزير الداخلية: إن غض السلطات الأوروبية الطرف عن الإجراءات التاريخية وغير المسبوقة لحرس الثورة الإسلامية في محاربة الجماعات التكفيرية والإرهابية تشكل خسارة للمجتمع الدولي وستقود إلى تقوية الجماعات الإرهابية.
رقم : 1036891
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