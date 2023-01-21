الجيش الروسي يشن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا

وأعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه شن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا جنوبي وسط أوكرانيا.



وصرحت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد.



وأضاف بيان الوزارة، اليوم السبت: "في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".



وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".