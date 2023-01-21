رد فعل رؤساء السلطات الثلاث على خطوة الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة

وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم السبت الذي عقد بضيافة رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي وبحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجيئي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بحث اهم القضايا ومواضيع البلاد .



وندد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حرس الثورة الإسلامية ، معتبرين أنه جزء آخر من إجراءات الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الايرانية.



وفي إشارة إلى هزيمة الأعداء وفشلهم في الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية ، في ظل يقظة الشعب وحضوره الواعي في ميدان دعم الثورة وإنجازات النظام الإسلامي ، أكد رؤساء السلطات الثلاث ان حرس الثورة جزء من القوة العسكرية والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية التي سطرت في سجلها اللامع على ما يزيد من اربعة عقود خدمات جديرة بالتقدير في الدفاع عن حياض إيران الشامخة .



كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على النهوض بالأهداف التنموية للبلاد بالتنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث وجميع اركان النظام الاسلامي .