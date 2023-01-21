الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 كانون الثاني 2023 ساعة 21:35

رد فعل رؤساء السلطات الثلاث على خطوة الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة

رد فعل رؤساء السلطات الثلاث على خطوة الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة
وجرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم السبت الذي عقد بضيافة رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي وبحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجيئي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بحث اهم القضايا ومواضيع البلاد .

وندد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حرس الثورة الإسلامية ، معتبرين أنه جزء آخر من إجراءات الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي إشارة إلى هزيمة الأعداء وفشلهم في الحرب الإعلامية والنفسية والاقتصادية ، في ظل يقظة الشعب وحضوره الواعي في ميدان دعم الثورة وإنجازات النظام الإسلامي ، أكد رؤساء السلطات الثلاث ان حرس الثورة جزء من القوة العسكرية والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية التي سطرت في سجلها اللامع على ما يزيد من اربعة عقود خدمات جديرة بالتقدير في الدفاع عن حياض إيران الشامخة .

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على النهوض بالأهداف التنموية للبلاد بالتنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث وجميع اركان النظام الاسلامي .
رقم : 1036915
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
21 كانون الثاني 2023
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
21 كانون الثاني 2023
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
21 كانون الثاني 2023
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
21 كانون الثاني 2023
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
20 كانون الثاني 2023
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
20 كانون الثاني 2023
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
20 كانون الثاني 2023
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
20 كانون الثاني 2023
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
20 كانون الثاني 2023
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
19 كانون الثاني 2023
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
19 كانون الثاني 2023
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
تحت راية المقاومة..مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني
19 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟