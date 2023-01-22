الصفحة الرئيسية
0
الأحد 22 كانون الثاني 2023 ساعة 08:58

رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية

رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
وقال قاليباف في جلسة مغلقة للبرلمان رداً على أي خطوة يتخذها الاتحاد الأوروبي بتنصيف الحرس الثوري منظمة إرهابية "مجلس الشورى الإيراني سيرد بالمثل فوراً وبشكل حاسم على كل إجراء يُصنف فيه حرس الثورة على قائمة الإرهاب".
وأضاف "إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق".
وبدأ البرلمان الإيراني، صباح الأحد، عقد جلسة مغلقة بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة تصويت البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، على مشروع قانون لتصيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية" في الإتحاد.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن جلسة البرلمان غير المعلنة ستكون مخصصة للنقاش وتبادل الآراء حول كيفية الرد بشكل حاسم على مشروع هذا القرار الأوروبي الذي وصف الحرس الثوري بأنه "منظمة إرهابية".
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، "على الغربيين التفكير مليا حتى لا تغلق نافذة الفرص الدبلوماسية"، زاعماً أن "الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزء من ، وهو ما كفل أمنه".
وأضاف "سيتخذ البرلمان إجراءات مضادة فورية وحاسمة لأي إجراء يعني إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية أو فرض عقوبات ضده".
وتابع "سنتعرف على جيوش الدول الأوروبية في المنطقة كمنظمات إرهابية وسنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، ونحن على استعداد للرد بالمثل".
وأوضح قاليباف "لكننا نطلب من الغربيين التفكير ملياً حتى لا تغلق نافذة فرصة الدبلوماسية والمفاوضات معهم".
 
رقم : 1036975
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
غروندبرغ: محادثات إيجابية مع القادة اليمنيين في صنعاء
21 كانون الثاني 2023
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
21 كانون الثاني 2023
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
21 كانون الثاني 2023
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
قائد الحرس الثوري محذرا الاوروبيين: لا تكرروا اخطاءكم السابقة
21 كانون الثاني 2023
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
مقتل قائد القوات البرية للجيش السعودي في اليمن
21 كانون الثاني 2023
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
تحديات الكيان الصهيوني في حكومة نتنياهو
20 كانون الثاني 2023
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
20 كانون الثاني 2023
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟
20 كانون الثاني 2023
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية ؟
20 كانون الثاني 2023
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
الادميرال سياري: رد ايران على خطأ الاعداء سيكون صاعقا
20 كانون الثاني 2023
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سلمى شهاب وابن سلمان يصم إذنيه
19 كانون الثاني 2023
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
محادثات أنقرة ودمشق...‘‘فخ انتخاباتي‘‘ لأردوغان أم اعتراف بالهزيمة؟
19 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية .. لماذا الآن؟
مَنْ تخشى الرياض من اعلان التطبيع العلني مع الصهاينة؟
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
كيف أصبحت إدلب بوابة أمريكيّة لتصدير الإرهاب؟