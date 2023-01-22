رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية

وقال قاليباف في جلسة مغلقة للبرلمان رداً على أي خطوة يتخذها الاتحاد الأوروبي بتنصيف الحرس الثوري منظمة إرهابية "مجلس الشورى الإيراني سيرد بالمثل فوراً وبشكل حاسم على كل إجراء يُصنف فيه حرس الثورة على قائمة الإرهاب".

وأضاف "إذا أرادت أوروبا التوصل إلى اتفاق نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق".

وبدأ البرلمان الإيراني، صباح الأحد، عقد جلسة مغلقة بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة تصويت البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، على مشروع قانون لتصيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية" في الإتحاد.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن جلسة البرلمان غير المعلنة ستكون مخصصة للنقاش وتبادل الآراء حول كيفية الرد بشكل حاسم على مشروع هذا القرار الأوروبي الذي وصف الحرس الثوري بأنه "منظمة إرهابية".

ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، "على الغربيين التفكير مليا حتى لا تغلق نافذة الفرص الدبلوماسية"، زاعماً أن "الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزء من ، وهو ما كفل أمنه".

وأضاف "سيتخذ البرلمان إجراءات مضادة فورية وحاسمة لأي إجراء يعني إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية أو فرض عقوبات ضده".

وتابع "سنتعرف على جيوش الدول الأوروبية في المنطقة كمنظمات إرهابية وسنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، ونحن على استعداد للرد بالمثل".

وأوضح قاليباف "لكننا نطلب من الغربيين التفكير ملياً حتى لا تغلق نافذة فرصة الدبلوماسية والمفاوضات معهم".

