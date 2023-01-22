اليمن يدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

وحسب مصادر اعتبر مجلس النواب في بيان "ذلك التصرف المتطرف الذي تم بحراسة مشددة من قوات الأمن السويدية اعتداءً سافراً وإساءة موجهة للإسلام ومشاعر المسلمين في العالم".



وأكد أن" حكومة السويد تتحمل تبعات ذلك الاعتداء والتصرف وما سينتج عنه من ردود أفعال"..



وأشار البيان إلى أن "ما يشهده الغرب من أعمال مسيئة ومعادية للمقدسات الإسلامية يعكس ما وصلت إليه الحكومات الغربية من انحطاط أخلاقي وسياسي في التعامل مع القيم والمقدسات الإسلامية".



وأوضح البيان أن" الإساءة للأديان والمعتقدات والمقدسات الإسلامية جريمة"، لافتاً إلى أن "على الحكومات الغربية أن تعي أن تلك التصرفات لا تندرج في إطار الحريات الفردية والتعبير عن الرأي لما ينتج عنها من ردود أفعال عدائية وإثارة للكراهية بين شعوب العالم".



وطالب البيان "البرلمانات في الدول العربية والإسلامية والأحرار في العالم بإدانة واستنكار تلك التصرفات والرد الحازم على الأعمال العدائية ضد المقدسات الدينية".



كما طالب البيان" السلطات السويدية والدنماركية بالتحقيق في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين من الجماعات المتطرفة، والإعتذار عن ذلك وعدم تكراره في المستقبل ".



وشدد المجلس على "ضرورة توحيد الجهود لإيجاد مواثيق وقرارات مُلزمة تجرِّم كافة أشكال الكراهية والتطرف وكافة الأعمال المسيئة للأديان والمقدسات ومحاسبة مرتكبيها".



وفي السياق أدان المكتب السياسي لأنصار الله، واستنكر بأشد العبارات، ما حدث في السويد من إحراق لنسخة من القرآن الكريم.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،اعتبر المكتب السياسي في بيان له، "ما حدث خطوة عدائية للإسلام والمسلمين".



وحمَّل البيان "حكومة السويد تبعات ما حصل من فعل دنيء وغير مسؤول في مظاهرة هي من سمحت بتنظيمها."



وأشار إلى أن"ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية إنما يعكس ما وصلت إليه الحكومات الغربية من إفلاس أخلاقي وسياسي، وفشلها في إدارة شؤون بلادها."



وأضاف أن "ذلك لا يبرر لها أن تستعدي المسلمين في أقطار الأرض لصرف نظر الرأي العام لديها عن مشكلات بنيوية تعاني منها".



ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن" المسلمين جميعا معنيون بالرد الحازم على أعمال عدائية ضد مقدساتهم."



ومن جانبها أدانت قبائل اليمن إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، معتبرة ذلك عملاً عدائياً يستهدف الإسلام والمسلمين.



وأكدت قبائل اليمن في بيان صادر عن مجلس التلاحم القبلي اليوم الأحد، أن" هذه الأعمال الدنيئة تعكس حالة التخبط والفشل الأخلاقي والسياسي التي وصلت إليها حكومات الغرب".



وحمل البيان" الحكومة السويدية، تبعات هذه الأعمال الدنيئة واللامسئولة"داعياً "كافة أبناء وقبائل وعشائر الأمة الإسلامية لتحمل مسئوليتهم بردود حازمة لردع هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقدسات الأمة".



ومن جهتها أدانت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة في اليمن، جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.



وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى ان" هذه الجريمة تعبر عن مدى الحقد والهمجية والاستهانة والاستفزاز لمشاعر المسلمين واستهداف أعظم مقدساتهم".



وأوضحت أن "هذه الخطوة الحاقدة والتواطؤ معها يمثل حرباً صريحة على الإسلام والمسلمين"، لافتة إلى أن" ذلك الاستفزاز يستوجب تحركاً إسلاميا عالمياً وكبيراً لتأديب كل من يتمادى وتسول له نفسه المساس بالمقدسات الإسلامية".



وأهابت وزارة الإرشاد ب"الدول الاسلامية والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بتجريم هذه الحادثة الخطيرة، ومقاطعة هذه الدولة التي خالفت القوانين الدولية التي تجرم المساس بمقدسات الأديان".



ودعت "كافة النخب والشعوب والأنظمة إلى اتخاذ مواقف شجاعة بمقاطعة السويد والمطالبة العاجلة بمحاكمة من ارتكب هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي لكافة الأمة الإسلامية والكف عن الإساءة لمقدسات المسلمين".