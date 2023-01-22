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الأحد 22 كانون الثاني 2023 ساعة 16:47

رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري

رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري
جاء ذلك في كلمة للرئيس آية الله رئيسي خلال حضوره الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد ، للدفاع عن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

وقال رئيس الجمهورية: يجب أن نكون شاكرين لله الكريم أنه رغم كل العداوات والمؤامرات والأفكار الخبيثة، فقد فشل العدو، في ظل تواجد ومشاركة الشعب وصبره.

وأضاف: إن محاولة الأعداء مؤاخذة جزء كبير من سيادتنا يعود الى نجاحنا. لم يكن هنالك أي جيش وقوة مسلحة عمل على التصدي للارهاب وكفّ شرور الارهابيين عن المنطقة بقدر ما قام به الحرس الثوري. جيوش دول المنطقة وكبار المسؤولين في دول المنطقة يقرون بأن الحرس الثوري لعب الدور الأول في مكافحة الإرهاب.

وتابع رئيس الجمهورية: خلال هذه الفترة القصيرة ذاتها، أخبرنا المسؤولون (في دول اخرى) مرات عديدة أنه لولا الحرس الثوري ولولا الحاج قاسم سليماني وجهود الحرس الثوري ، لكان الوضع في بلادنا والمنطقة مختلفًا الآن.

وقال: أولئك الذين يريدون مؤاخذة الحرس الثوري المقتدر الذي لعب الدور الريادي في مكافحة الارهاب بالمنطقة، محاولاتهم يائسة ومحكوم عليها بالفشل كصفقة القرن.

وفيما يخص مشروع موازنة العام القادم قال الرئيس الايراني أن من خصائص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، تحسين الظروف المعيشية للناس وخفض التضخم ودعم سوق المال والاسكان.

وأضاف أن صياغة المشروع تمت بشفافية وتم إدراج كافة الايرادات والمصاريف المستهدفة كما أن من خصائصها زيادة حصة ايرادات الضرائب، والنمو الاقتصادي وفرص العمل وتفعيل صناديق العدالة وتطوير المحافظات واستكمال المشاريع غير المكتملة.

وأشار ايضا الى أن مشروع الموازنة يستهدف تقديم الدعم النقدي للمواطنين أو بطاقات السلع وتوفير الدعم للخبز وزيادة الرواتب بنسبة 20 بالمئة فضلا عن دعم توريد السيارات.

رئيسي أكد أن المشروع المقدم يستهدف نموا بنسبة 43 بالمئة في القطاع الصحي ويوفر التمويل لبناء السكن وتخفيف الضرائب عن مشاريع النهضة الوطنية للاسكان.

وشدد على أن الجهود تبذل لتحقيق توازن بين الايرادات والمصاريف في الموازنة لتجنب اي عجز يؤدي للتضخم. معللا زيادة الانفاق فيها الى رفع الرواتب والأجور بجانب الدعم النقدي للطاقة المقدم للمواطنين.

الرئيس الايراني بيّن أنه توجد 4 محاور مهمة في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة وهي الاسكان والمعيشة والسيارات والصحة، إذ هناك برامج قصيرة الأمد لتحسينها وأن الوضع سيتجه نحو التحسن بالمستقبل القريب.

ونوه الى أن الآفاق المستقبلية واضحة وكافة الاحصائيات تشير الى تحقيق البلاد نموا اقتصاديا وأن أسعار الذهب والعديد من الغلاء سيتخفض وبمشاركة الشعب وجهود المسؤولين سيتم تعزيز هذا النمو وتبديد أرضية الإحباط في المجتمع.

وأستطرد أن الحكومة حققت نموا بنسبة 5 بالمئة في الانتاج واكثر من 5 بالمئة في معدات قطاع الانتاج وزادت مبيعات مكثفات الغاز رغم الحظر فضلا عن تمكنها الوصول الى أرصدة النقد الاجنبي بالخارج ولم تستدن من البنك المركزي رغم زيادة الدعم النقدي للمواطنين وهذا نجاح يحسب للحكومة.
رقم : 1037038
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