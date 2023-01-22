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الأحد 22 كانون الثاني 2023 ساعة 17:50

نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة

نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة
جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد مخبر اليوم الأحد خلال اجتماع المشروع الوطني للمدن الزراعية المنتجة.

واعتبر مخبر ما قام به البرلمان الأوروبي في تصنيف حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية بأنه لا يمكن وصفه بأي كلمات غير العجز واليأس وقال: لا يخفى على أحد بأن حرس الثورة مثلما هو بيّن من اسمه هو حارس وحافظ للوطن الإسلامي، وأن هذه المؤسسة المقدسة لم تخط أي خطوة قط سوى على طريق طلب الحق وحماية وحدة أراضي البلاد ودعم الشعب الإيراني وحتى شعوب المنطقة المظلومة.

ودان تصرف البرلمان الأوروبي تجاه حرس الثورة وقال: إن أعداء الشعب الإيراني وأدعياء حقوق الإنسان، الآن وبعد أن فشلوا في مختلف الساحات والمجالات في مهاجمة إيران الإسلامية والشامخة يستهدفون اليوم أحد الحماة والداعمين الرئيسيين للشعب ليعملوا حسب زعمهم على وضع العقبات في طريق تنمية البلاد.

وأضاف أن جنود الولاية في حرس الثورة الإسلامية لم يقهروا فقط مرارا وتكرارا المسيئين للشعب الإيراني ونظام الاستكبار مصاص الدماء، في المجال الدفاعي والعسكري وحماية مياه البلاد وترابها، ولكن حققوا أيضا في مجال البناء والإعمار وتنمية البلاد إنجازات منقطعة النظير، وهذا الأمر أقض مضاجع الأعداء.

وخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية البرلمان الأوروبي قائلا: على البرلمان الأوروبي وأسيادهم أن يعلموا أنه لو لم تكن تضحيات حرس الثورة الابطال في مواجهة ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بلا هوادة مثل الاتجار بالمخدرات وتوزيعها، فإن الأمن والسلام سيصبحان الهاجس الأهم للدول الأوروبية، وستتواجد الجماعات المتطرفة والإرهابية في هذه البلدان وتتخذ أوكارا لها فيها.

وأضاف مخبر: إننا ندين المواقف اللاعقلانية والعدائية للبرلمان الأوروبي وتصرفهم غير القانوني واللامعقول في وصف حرس الثورة الإسلامية بالإرهاب وفرض "العقاب" عليه، وإن الشعب الإيراني وكافة أركان الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا وسيظلون دوما داعمين وحماة لأبنائهم البواسل والشجعان في هذه المؤسسة.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن مثل هذه الإجراءات التي تنفذ بلا شك من موقع الضعف والفشل لن تعرقل الحركة المتنامية لحرس الثورة، بل ستعزز أيضا إرادة وعزيمة جنود الولاية وستمضي بسرعة وقوة أكبر في طريق النمو والسمو.
رقم : 1037049
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