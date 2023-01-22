تداعيات القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية

ويقول المراقبون بإن الغرب يقول ان داعش تنظيم ارهابي وهذا ما أقره مجلس الأمن الدولي ومن دمر داعش وهزمه هو الحشد الشعبي العراقي بمساعدة حرس الثورة الايراني، فلم لايمنح العالم جائزة نوبل للسلام لمن هزم داعش؟



وفي السياق سخر محللون سياسيون من قرار البرلمان الاوروبي اعتبار حرس الثورة الايراني بأنه تنظيم ارهابي، مؤكدين ان هذه الخطوة تعتبر مجازاة لمحارب الارهاب.



وأشار خبراء الی تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حيث قال ان "جبهة النصرة تقوم بعمل رائع في سوريا"، فيما تعتبر جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا وهذا التنظيم مصنف ارهابياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي.



ويؤكد الخبراء ان هذا يثبت ان الغرب يمجد الارهابيين ويصف من حارب الارهاب بأنه ارهابي وهذا لايعقل أبداً.



وفي سياق متصل استبعد خبراء استراتيجيون ان تفتح أوروبا جبهة جديدة ضدها باتخاذ قرارات صارمة ضد حرس الثورة.



وفي هذا الصدد قالت مصادر ان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خاطب وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان قائلاً بأن قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الايراني يعبر عن هواجس اوروبية وقد لايكون له أي مفاعيل تطبيقية.



وبحسب المصادر فإن الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة بالذات، يفترض ان يملك من الواقعية والعقلانية بحيث ان لايفتح علی نفسه جبهات جديدة وهو الذي يعاني الامرين علی الجبهة الشرقية في أوروبا.



واشار محللون الی تصريحات رئيس البرلمان الايراني في الدفاع عن حرس الثورة، مؤكدين ان هذا الرد المستند علی معايير القوة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية يعبر عن حقيقة ان القرار الاوروبي اذا اتخذ، لن يكون بدون رد والرد سيكون مختلفاً تماماً عما يتوقعه الاوروبي.



وكان قد صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان أي اجراء ضد الحرس الثوري، بما في ذلك الحظر أو الادراج في قوائم وهمية مثل ما يسمى بالجماعات الإرهابية ، هو اساءة للشعب الإيراني وسيواجه برد فوري وحازم.



وقال قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد إن قرار البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة الإرهاب أظهر أن التيار الداعم للصهاينة قد جعل نظام الحسابات في الدول الأوروبية ، يرتكب خطأ فادحاً ، وان تتخذ الدول الأوروبية مسارا خاطئا ضد مصالح إيران ، وأي نوع من الإجراءات ضد الحرس الثوري ، بما في ذلك فرض العقوبات عليه أو إدراجه في قوائم وهمية مثل ما يسمى بالجماعات الإرهابية، إساءة للشعب الإيراني.



ويشدد المحللون علی ان الاتحاد الاوروبي طوال الفترة السابقة لم يتجرأ علی المساس بالحرس الثوري لأنه يعلم ان الحرس الثوري يمثل قدسية النظام في ايران ودائماً ما كان يتعاطی بموضوع العقوبات مع افراد ولم يتوجه الی المؤسسات.



