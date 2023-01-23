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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 09:28

حظر تجوال تفرضه 'قسد' في الرقة شمالي سوريا

حظر تجوال تفرضه
وذكرت مصادر محلية امس الاحد، أن “قوات (قسد) فرضت حظر تجوال، ومنعت عدداً من أهالي القرى الدخول إلى مدينة الرقة للمشاركة في المظاهرة المطالبة بإعدام قتلة “نورا الأحمد” وطفلتها “راما” في حي المشلب شرقي مدينة الرقة”.

وقالت المصادر ذاتها إن “حظر التجول جاء بعد قيام أهالي مدينة الرقة بطرد حاجز لقوات قسد بالقرب من دوار الدلة احتجاجا على التستر على قاتل الطفلة، ووالدتها الحامل، وأحرقوا نقاطا ومقار تابعة لقوات قسد بالقرب من المحكمة في مدينة الرقة”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات قسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة الرقة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت بإغلاق المحلات التجارية”.

وذكرت المصادر أن “المئات من الأهالي تجمعوا أمام بيت الطفلة المغدورة راما ووالدتها ثم توجهوا إلى دوار النعيم للمطالبة بالقصاص من القتلة المنتمين لقسد”.

وبحسب المصادر، فإن “التجمع جاء بناء على دعوة من والد الطفلة للأهالي للتضامن معه والتجمع أمام منزله ثم التوجه إلى دوار النعيم للمطالبة بإعدام القتلة”.

ووقعت الجريمة في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، عندما عادت المعلمة “نورا الأحمد” البالغة من العمر 28 عاما وهي أم حامل في الشهر الثامن من مدرستها مع ابنتها الصغيرة (8 سنوات) إلى منزلهما، ففوجئت بوجود لصوص في المنزل، وهما شابان من نفس الحي حيث قاما بطعنها وخنق صغيرتها كي لا يفتضح أمرهما.
مصدر : وكالات
رقم : 1037166
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