الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 09:30

ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لبولندا لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لبولندا لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
وقالت بيربوك في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، ردا على سؤال عما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" بدون موافقة ألمانية: "في الوقت الحالي، لم يتم طرح هذا السؤال، ومع ذلك إذا طلب منا، فلن نقف في الطريق".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، في مقابلة مع قناة "بولسات" التلفزيونية، إن بولندا يمكنها نقل دباباتها من طراز "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا، دون انتظار موافقة ألمانيا.

وأكد مورافيتسكي: "لقد اتفقنا مع أصدقائنا الأوكرانيين، وكذلك مع شركائنا من أوروبا الغربية، على أننا سننقل هذه الدبابات معا. الموافقة ثانوية هنا. إما أن نحصل على هذه الموافقة بسرعة، أو سنفعل الشيء الصحيح بأنفسنا".

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، أن دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، تطالب برلين بتسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وكتب الوزير على حسابه في "تويتر": "نحن، وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، طالبنا ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بشكل فوري".

أما ألمانيا نفسها، فقد أعلنت عن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"، لكنها أشارت إلى أنها ستقوم بذلك "بالتنسيق مع الشركاء فقط".

كما فشل نواب البرلمان الألماني في التصويت على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، بسبب رفض غالبية أعضاء البرلمان التصويت، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه.

واقترحت الوثيقة، الموافقة على نقل دبابات "ليوبارد 1"، من مخزون ألمانيا أو دول ثالثة، وكذلك حل مسألة نقل دبابات "ليوبارد 2"، وتدريب أطقم القوات الأوكرانية.

وصرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وقال بوريل، لصحيفة "الدياريو" الإسبانية: "شخصيا أعتقد أنه في حالة الحرب الحالية، تحتاج أوكرانيا إلى إمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية، وصدها".

وتابع: "لم يتم اتخاذ هذا القرار السياسي بعد، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم رغبة ألمانيا، بسبب توقعاتها أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع.. ولكن إذا لم يحدث هذا، فإن الحرب ستستمر حتى الربيع المقبل".

ومن الجانب الروسي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي السابق، سيرغي أوردجونيكيدزه، بأن ما يمنع ألمانيا من إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، هو شعورها بالذنب تجاه قتلها للروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أوردجونيكيدزه، في مقابلة مع صحيفة " إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن الضمير الألماني لم يمت، وما زالوا يشعرون بالذنب تجاه شعبنا، بسبب قتل الدبابات الألمانية للمواطنين الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وأكد على ضرورة مواصلة البرلمان الألماني رفض الطلبات الغربية بإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2
مصدر : وكالات
رقم : 1037170
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
23 كانون الثاني 2023
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
23 كانون الثاني 2023
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
23 كانون الثاني 2023
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
23 كانون الثاني 2023
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
23 كانون الثاني 2023
أمير عبد اللهيان: تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر
أمير عبد اللهيان: تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر
23 كانون الثاني 2023
وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية الايرانية تنمو بنسبة 80 بالمائة
وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية الايرانية تنمو بنسبة 80 بالمائة
23 كانون الثاني 2023
نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة
نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة
22 كانون الثاني 2023
وزارة الأمن الإيرانية: الرد بالمثل على أوروبا هو حقنا المشروع والبديهي
وزارة الأمن الإيرانية: الرد بالمثل على أوروبا هو حقنا المشروع والبديهي
22 كانون الثاني 2023
إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية
إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية
22 كانون الثاني 2023
رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري
رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري
22 كانون الثاني 2023
رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
22 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي