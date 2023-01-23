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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 09:46

وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية تنمو بنسبة 80 بالمائة

وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية تنمو بنسبة 80 بالمائة
وفي سياق تنفيذ توصيات قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) في تنفيذ كتاب موافقة مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل بشأن الشراكة الوطنية والدفاعية فقد عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل هذا اليوم الأحد برئاسة وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني وبحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والعسكرية.

وأوضح العميد آشتياني ، في هذا الاجتماع ، أن تطوير التعاون الثنائي بين قطاع الدفاع والقطاع الوطني ، وخاصة في مجال الصناعة والتكنولوجيا ، هو أحد التوجهات الرئيسية لوزارة الدفاع ، والذي أكده قائد الثورة (مد ظله العالي) ورئيس الجمهورية قائلا: ان نقل فائض التقنيات الدفاعية إلى الدولة واستقطاب التقنيات التي تنتجها الشركات المعرفية والجامعات والمعاهد البحثية لقطاع الدفاع لتلبية احتياجات البلاد خاصة في المجالات الاستراتيجية والحساسة، هو أحد الأهداف الرئيسية لفريق عمل الشراكة الوطنية والدفاعية.

وصرح وزير الدفاع أن جزءًا مهمًا من نجاح الصناعة الدفاعية اليوم في الابتكار وقفزة الإنتاج مستمد من نهج التعاون هذا ، وقال: في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، نما إنتاج المنتجات الدفاعية بنسبة 80٪ من حيث القيمة، وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية ، فقد تضاعف أيضًا توفير احتياجات البلاد وإنتاج المنتجات المدنية.

واوضح العميد آشتياني إن إرادة وزارة الدفاع هي تعميق وتوسيع التعاون مع القطاعين الوطني والصناعي والمعرفي والخاص ، واشار إلى إنشاء المقر الاقتصادي لوزارة الدفاع وقال: ان فريق عمل الشراكة الدفاعية -الوطنية هو أيضًا واحد من المؤسسات المهمة لخلق تفاهم مشترك وصنع السياسات والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.
رقم : 1037172
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