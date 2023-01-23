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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 10:06

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المناطق منها نابلس وجنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الطقطوق، في أعقاب اقتحام منزله في حي فطاير.

وفي جنين، اعتقل الأشقاء سامر، أحمد، محمود المهر خلال اقتحام منطقة الجابريات.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب عبدالرحمن قرعاوي في أعقاب اقتحام منزله في مخيم نور شمس.

فيما اعتقل المحرر عدي نخلة في أعقاب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

بينما اعتقل 3 شبان من بيت لحم، منهم نضال حسنات في مخيم الدهيشة، والطفل سيف درويش، والشاب أكرم ملش من مخيم عايدة.
رقم : 1037176
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