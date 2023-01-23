قالیباف یستقبل رسميا رئيس مجلس الدوما الروسي

وسيشارك قالیباف وفيلاتشلاف فالدين، بعد اللقاء في مؤتمر صحفي.



وكان رئيس الدوما الروسي طهران لیلة أمس الاحد.



ویعتبر عقد لقاء ثنائي بين رئيسي برلماني إيران وروسيا وعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا بين البلدین، من ضمن اجندة الوفد البرلماني الروسي الذي يزور طهران.



واعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي "سيد نظام الدين موسوي"، أمس الأحد ان رئيس مجلس الدوما الروسي يصل الى طهران، لتدشين اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين البلدين.



واوضح "موسوي" في تصريح له أمس الاحد، ان اجتماع اللجنة البرلمانية العليا بين ايران وروسيا، سيلتئم في دورته الثالثة الیوم الاثنين، باستضافة مجلس الشورى الاسلامي.



واضاف، ان جدول اعمال الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا بين ايران وروسيا، يدور حول قضايا الطاقة، وسيشارك فيه من الجانب الايراني كل من وزير النفط والمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية ومساعد وزير الطاقة، الى جانب رئيس لجنة الطاقة البرلمانية.



ومن الجانب الروسي، يشارك مساعد وزير التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران، ورئيس لجنة الطاقة في الدوما ومساعد وزير الطاقة ومعاون رئيس شركة روس اتم.