أحدث العناوين :
عشرات المستوطنين يدنسون باحات الأقصى الشريف
اليمن.. اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة
السفير جلالي يؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين إيران وروسيا
العراق.. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي
قالیباف یستقبل رسميا رئيس مجلس الدوما الروسي
اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
رئيس مجلس الدوما الروسي يصل الى طهران
السوداني يستقبل وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية
وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية تنمو بنسبة 80 بالمائة
أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
23 January 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 10:54
العراق.. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي
وأفاد المصدر بان السوداني أحال مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي على التقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف العراقي للتجارة إضافة الى مهامه.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1037182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
23 كانون الثاني 2023
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
23 كانون الثاني 2023
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
23 كانون الثاني 2023
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
23 كانون الثاني 2023
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
23 كانون الثاني 2023
أمير عبد اللهيان: تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر
23 كانون الثاني 2023
وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية الايرانية تنمو بنسبة 80 بالمائة
23 كانون الثاني 2023
نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة
22 كانون الثاني 2023
وزارة الأمن الإيرانية: الرد بالمثل على أوروبا هو حقنا المشروع والبديهي
22 كانون الثاني 2023
إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية
22 كانون الثاني 2023
رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري
22 كانون الثاني 2023
رئيس البرلمان الإيراني: سنعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية
22 كانون الثاني 2023
أحدث العناوين
عشرات المستوطنين يدنسون باحات الأقصى الشريف
اليمن.. اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة
السفير جلالي يؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين إيران وروسيا
العراق.. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي
قالیباف یستقبل رسميا رئيس مجلس الدوما الروسي
اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
رئيس مجلس الدوما الروسي يصل الى طهران
السوداني يستقبل وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية
وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية تنمو بنسبة 80 بالمائة
أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا
ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لبولندا لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
أمیر عبداللهیان یدین الاساءة الى القران الكريم في السويد
الجهاد الإسلامي: سماح السويد لأحد المتطرفين بحرق المصحف عدوان على الإسلام
حظر تجوال تفرضه 'قسد' في الرقة شمالي سوريا
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
الأكثر قراءة
النظام السعودي يعتقل أبرز خطباء الشيعة في الـقـطـيـف الشيخ حسن الخويلدي
السعودية... السياسات الشريرة من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية
تغليظ الأحكام الصادرة ضد أبناء الداعية السعودي سفر الحوالي
مماطلة فاضحة في محاكمة الداعية السعودي حسن فرحان المالكي
الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات التركية السورية
ذوبان التماسك الإسرائيليّ وأبعاده الخطرة على مستقبل الکیان
بريطانيا تطالب ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
رئيس صربيا: واشنطن تسخّر كافة جهودها لمواجهة روسيا
مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا
سورية تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة نيبال بضحايا تحطم طائرة
القضاء السعودي يغلظ الأحكام بحق عائلة ‘‘سفر الحوالي‘‘
ارتفاع التضخم في السعودية إلى 3.3% بسبب أسعار الإيجارات والسكن
امير عبد اللهيان: فلسطين اليوم أقوى من السابق
الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران قائم.. ومفاوضاته مستمرة
رئيس الوزراء العراقي: حاجتنا لوجود القوات الأجنبية ماتزال قائمة
العراق..الإطاحة بـ "ناقل" عناصر داعش في نينوى
الاحتلال ينقل الأسير ماهر يونس من سجن النقب إلى جهة مجهولة
سرايا القدس: عملية اغتيال القائد الميداني 'أدهم جبارين' جبانة ولن تنال من إرادة المقاتلين
وفد سعودي في صنعاء.. الرياض تقبل مطالب ‘‘أنصار الله‘‘
الكرملين: الدبابات البريطانية التي سترسل إلى أوكرانيا ستصبح هدفا لقواتنا
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
إخترنا لکم
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي