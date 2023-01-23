رئيسي: أكثر من 90 بالمائة من الادوية تنتج في الداخل

وقال السيد رئيسي اليوم الاثنين، خلال الدورة الـ28 لمهرجان الرازي لأبحاث العلوم الطبية والتكنولوجيا، إننا نقدر جهود الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي، لافتا إلى القدرات العالية للعلماء الإيرانيين في مجال إنتاج اللقاحات في العالم.



واضاف: يتم إنتاج أكثر من 90 بالمائة من الأدوية التي تحتاجها البلاد محليا والعديد من المعدات الطبية ويمكنها منافسة الأنواع الأجنبية في السوق.



وأضاف: أن وجود 100 ألف أستاذ جامعي في البلاد ميزة كبيرة ووجودهم يعزز العلم والمعرفة.



واعتبر أهمية حدائق العلوم والتكنولوجيا للتطور العلمي للبلاد مضيفا: يزور رؤساء الدول المختلفة حدائق العلوم والتكنولوجيا في ايران خلال زياراتهم للتعرف على القدرات العلمية والبحثية لبلدنا.



وفي المهرجان تم اختيار أفضل الباحثين في مجال العلوم الطبية وحضر فيه وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا "محمد علي زلفي كل،" ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، ومساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا "روح الله دهقاني".