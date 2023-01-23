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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 16:36

إصابة جندي صهيوني برصاص مقاومين في طولكرم

إصابة جندي صهيوني برصاص مقاومين في طولكرم
وقالت القناة العبرية:" إن عدداً من المقاومين فتحوا النار على السيارة التي كان يستقلها".

ويشار إلى أن عدد القتلى الصهاينة خلال العام الماضي هو الأعلى منذ 2005 ، حيث بلغ عدد القتلى في الضفة ونتيجة تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية لـ29 قتيلاً .
مصدر : وكالات
رقم : 1037240
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