إصابة جندي صهيوني برصاص مقاومين في طولكرم

وقالت القناة العبرية:" إن عدداً من المقاومين فتحوا النار على السيارة التي كان يستقلها".



ويشار إلى أن عدد القتلى الصهاينة خلال العام الماضي هو الأعلى منذ 2005 ، حيث بلغ عدد القتلى في الضفة ونتيجة تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية لـ29 قتيلاً .