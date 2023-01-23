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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 17:23

الصحة الايرانية: تسجيل 120 إصابة و حالتي وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 120 إصابة و حالتي وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 563 ألفا و 505 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 67 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 337 ألفا و 106 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 219 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 737 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 956 ألفا و 33 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 346 ألفا و 573 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 6 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 122 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 320 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1037247
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