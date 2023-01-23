روسيا تعلن تحرير كراسنوبوليه في دونيتسك

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، قام متطوعون من مفارز الهجوم، بدعم ناري من الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بتحرير قرية كراسنوبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات، ومدفعين هاوتزر من طراز "مستا - بي" و"دي - 30" بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات من طراز "أيه إن / تي بي كيو-50" أمريكية الصنع وذلك بحسب المصادر الروسية.



وتواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).