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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 18:33

أفغانستان: وفاة 104 أشخاص جراء البرد القارس

أفغانستان: وفاة 104 أشخاص جراء البرد القارس
حكومة طالبان اعلنت وفاة ١٠٤ اشخاص ونفوق مئات المواشي في موجة البرد القارس الذي ضرب البلاد مؤخراً والتي تدنت خلالها درجات الحرارة لتصل الى ٣٥ درجة تحت الصفر في شمال افغانستان.

وينتاب المسؤولين الافغان القلق من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب موجة البرد المستمرة وبُعد المراكز الصحية نظراً لانقطاع الطرق البرية عن بعض القرى والبلدات في الأرياف وعدم وجود مقومات التدفئة من النفط والغاز او لقلة المواد الغذائية الاساسية.

الكهرباء هي الأخرى زادت من الطين بلة بأنقطاعها المستمر لاسيما وان البلاد تعتمد على استجرار الطاقة الكهربائية والمحروقات من دول الجوار وهو ما عزز اسعارها وجعلها بمنأى عن متناول الجميع فيما يعتمد الأفغان على الحطب والفحم الحجري كمادة أساسية للتدفئة.

يضاعف موجة الصقيع من ازمات الافغان التي لاتنتهي حتى لو كان ذلك حساب صحتهم، فمع ارتفاع اسعار مواد التدفئة لايجد البعض هنا بُدّا من احراق المواد البلاستيكية واطارات السيارات او غيرها من المواد الضارة للبيئة من اجل تدفئة منازلهم لدرء البرد القارس عن منازلهم.
رقم : 1037258
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