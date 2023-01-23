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الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ساعة 20:30

الجهاد الإسلامي: اقتحام الأقصى إعلان حرب على القدس

الجهاد الإسلامي: اقتحام الأقصى إعلان حرب على القدس
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي في تصريح صحفي، إن اقتحام الأقصى وأداء الطقوس اليهودية الباطلة في ساحاته، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال الفاشية لتنفيذ مخططاتها التي هي بمثابة إعلان حرب على القدس وعلى الشعب الفلسطيني بأسره.

وشدد سلمي، على أنه "في حال لم تقف كل الأطراف عند مسؤولياتها لوقف إجرام الاحتلال وحكومته وجيشه، فإننا مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ لن نتخلى عن واجباتنا المقدسة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وأوضح الناطق باسم الجهاد، أن "الشعب الفلسطيني ليس عاجزاً عن الدفاع عن أرضه ومقدساته، وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس ووحدة الساحات وصيحة الفجر وغيرها، وهذا ما تؤكده جنين ونابلس والشيخ جراح وأهالي الخان الأحمر الذين يتمترسون في أرضهم وبيوتهم ولن يتركوها تحت وقع التهديدات والإرهاب الذي يمارسه "ابن غفير" وعصابته الاجرامية".

ودعا سلمي، أهل فلسطين إلى التمترس في أرضهم ومزارعهم وبيوتهم، مبينًا أن صمودهم كفيل بإسقاط مخططات حكومة العصابات الإرهابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1037272
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