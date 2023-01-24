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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 ساعة 13:24

عبداللهيان: مستعدون لمشاركة إنجازات الشركات المعرفية مع منظمة (ايكو)

عبداللهيان: مستعدون لمشاركة إنجازات الشركات المعرفية مع منظمة (ايكو)
وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل طشقند ،فجر اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الـ 26 لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي حيث كان في استقباله بالمطار عدد من المسؤولين بجمهورية اوزبكستان.

وأعرب "امير عبداللهيان" عن ارتياحه للمشاركة في هذا الاجتماع وبالغ شكره للشعب الاوزبكي وحكومته لحسن الضيافة، وهنأ وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بيرموف على رئاسة بلاده لمنظمة التعاون الاقتصادي عام 2023، وقدم شكره للأمين العام لمنظة ايكو خسرو ناصري وزملائه على جهودهم الفعالة في دفع الأمور إلى الأمام والتحضير لهذا الاجتماع.

وتطرق وزير الخارجية الخارجية الايراني الى مرور 3 عقود من الجهود التي بذلتها ۱۰ دول اعضاء بمنظمة التعاون الاقليمي، مشيرا الى كلمته التي القاها بمناسبة الذكرى السنوية الـ 30 لالتحاق 7 اعضاء جدد بالمنظمة في 11 ديسمبر الماضي في طهران وتصريحه بأن المنظمة يمكن أن تصبح نموذجا ناجحا في تعاون جنوب – جنوب.

وتابع رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قائلا: اننا على ثقة بأن القيم والتراث الثقافي الديني المشترك بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، تعتبر الرأسمال القوي لرسم أفق واضحة في المنطقة.

وشدد " أمير عبداللهيان " على أن التطورات التي شهدها العالم في الاعوام الاخيرة وآثارها على المنطقة، تضاعف من تعاون دولها فيما بينها، ورأى أن فايروس كورونا وآثاره المدمرة والازمة الغذائية والامنية للطاقة في العالم باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى.

ودعا وزير الخارجية الايراني كل الدول في العالم والمنطقة الى تعزيز تحمل التداعيات المحتملة في المستقبل، واعتبر ذلك ضرورة وليس انتخابا حيث أن تحقيق مثل هذا التحمل انما يكمن في التعاون الجماعي في اطار الآليات المتعددة الجوانب.
مصدر : وكالات
رقم : 1037378
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