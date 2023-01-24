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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 ساعة 13:38

تحديد مواعيد جلسات استجواب المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت

تحديد مواعيد جلسات استجواب المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت
وحدد البيطار موعد الجلسات على الشكل الآتي:

النّائب غازي زعيتر في 6 شباط المقبل.

النّائب نهاد المشنوق في 6 شباط المقبل.

رئيس الحكومة السّابق حسان دياب في 8 شباط المقبل.

المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا في 10 شباط المقبل.

المدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم في 10 شباط المقبل.

رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي في 13 شباط المقبل.

عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي في 13 شباط المقبل.

العميد السّابق في المخابرات جودت عويدات في 15 شباط المقبل.

مدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني العميد كميل ضاهر في 15 شباط المقبل.

قائد الجيش الأسبق جان قهوجي في 17 شباط.

النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات في 20 شباط المقبل.

القاضي غسان خوري في 20 شباط المقبل.

القاضية كارلا شواح في 22 شباط المقبل.

والقاضي جاد معلوف في 22 شباط المقبل".

وقرّر البيطار، إبلاغ زعيتر والمشنوق ودياب، لصقًا بمواعيد الجلسات.
مصدر : وكالات
رقم : 1037381
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