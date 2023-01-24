سوريا على موعد مع زلزال قريب لا يدعو للخوف

وأشار أحمد في تصريحٍ اذاعي إلى أن الهزات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الماضية، كانت متوسطة الشدة بين 4 – 5 درجات.



لكن ازداد تواترها في الآونة الأخيرة.على حد تعبيره.



ولفت أحمد إلى وجود محطات تسجل الأحداث الزلزالية، وبالتالي يمكن الاستقراء ومعرفة الاحتمال الزلزالي السنوي لكل هزة.



وبيّن أحمد أن تحرك فالق مصياف أدى لحدوث هزات شعر بها السكان.



إضافة إلى أن التأثير المتراكم للهزات يؤدي إلى أضراراً غير ظاهرة في الإنشاءات والأبنية.حسب قوله.



الجدير بالذكر أن هزة أرضية ضربت سوريا، السبت، شعر بها السكان في حماة وحمص وطرطوس.



كما كانت بقوة 4.3 على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر.



كذلك كانت الهزة بعمق 10 كم عند الساعة 16.32 بالتوقيت المحلي، قرب الحدود السورية اللبنانية.



وتبعد مسافة 30 كم شمال غرب مدينة حمص.



في حين تم تسجيل هزة أرضية ثانية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وعمق 2 كم عند الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي، عند الحدود السورية اللبنانية.



وتبعد مسافة 39 كم غرب مدينة حمص.



وسجّلت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مساء الـ 12 من كانون الثاني/ يناير الجاري، على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب مدينة حماة.