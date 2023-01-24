الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 ساعة 17:00

بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد

بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحیم

حرق نسخة من المصحف الشريف على يد المتطرف في جهله، وحقده، وغروره، والمسمى بـ”راسموس بالودان” تحت حماية الشرطة السويدية ليس جريمة شخصية فحسب، وإنما هي مع ذلك جريمة دولة يحكم بها على دناءة الطرفين، ومثل ذلك كل الجرائم من هذا النوع المشترك مما ترتكبه الجاهلية في أوروبا أو غيرها.

أما إدخال مثل هذه الجرائم، والتعدي الصارخ على حرمة المقدسات الدينية الحقة، واستثارة الفتنة في العالم في مفهوم الحرية فهو غباءٌ بالغٌ لو حدث عن اعتقاد -فعلا- بأن للإنسان أن يعيش الحرية المطلقة على حد الحيوان، أو على حد السيد المطلق الظالم والذي لا خلق له ولا حكمة.

والأقرب أن اعتبار لغة السب، والشتم، والبهتان، والتعدي على المقدسات من الحرية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان إنما يشاع كذبا، ومغالطة، وخداعا، وعلى خلاف ما يعتقدون في داخلهم وحسب موقفهم العملي، وإلا فكيف منعوا من معاداة السامية؟ وأدانوا من أنكر المحرقة النازية؟ وأنكروا على من يحرق علم المثلية؟ أفليس هذه الأمور حدا للحرية الشخصية وكبتا لها رغما على الإنسان؟!

ثم إن الجرائم المتكررة بإهانة المقدسات الإسلامية في الغرب، وبصورة استفزازية علنية بشعة، وعلى مرأى أمة المليار إنسان وأكثر، تحت صمت بل تواطؤ وحراسة حكوماته ليكشف عن نية سوء بنشر الفوضى في الأرض، وإحراق الأمن العالمي.

وعلى عقلاء العالم كله أن يحيلوا بين هذا التوجه العدواني الشيطاني -الذي ينشر حالة الإرهاب على أوسع مدى، وأخطر صورة- وبين حدوثه باجتماع الكلمة على إدانته، والتنديد به؛ بمقتضى الدين، والضمير، وسلامة العالم.

عيسى أحمد قاسم
24يناير 2023م
مصدر : وكالات
رقم : 1037421
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
24 كانون الثاني 2023
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
24 كانون الثاني 2023
نظرة على أهم انتصارات المقاومة ضد الكيان الصهيوني
24 كانون الثاني 2023
الأسرى الفلسطينيون .. انتهاكاتٌ ‘‘إسرائيلية‘‘ تصل إلى حد الإعدام
الأسرى الفلسطينيون .. انتهاكاتٌ ‘‘إسرائيلية‘‘ تصل إلى حد الإعدام
24 كانون الثاني 2023
ما هي استراتيجية إيران تجاه المفاوضات التركية السورية؟
ما هي استراتيجية إيران تجاه المفاوضات التركية السورية؟
24 كانون الثاني 2023
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
23 كانون الثاني 2023
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
23 كانون الثاني 2023
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
23 كانون الثاني 2023
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
23 كانون الثاني 2023
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
هل جائزة عيسى لخدمة الإنسانيّة بالفعل؟
23 كانون الثاني 2023
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
توترات قوية.. هل تسعى واشنطن إلى توريط حلفائها؟
23 كانون الثاني 2023
أمير عبد اللهيان: تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر
أمير عبد اللهيان: تبادل الرسائل بشان مفاوضات رفع الحظر مستمر
23 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
نظرة على أهم انتصارات المقاومة ضد الكيان الصهيوني