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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 ساعة 17:54

الأمن العراقي يقبض على 6 إرهابيين خطرين في صلاح الدين

الأمن العراقي يقبض على 6 إرهابيين خطرين في صلاح الدين
وقالت الوكالة في بيان، "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات منفصلة من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب)، وذلك لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مبينة أن "هؤلاء اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انتمائهم لتلك العصابات الإجرامية في عام 2014".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين البارزين عمل بما يسمى ديوان التعليم، وكانت واجباته في مدارس محافظة نينوى لنشر الفكر الإرهابي بين صفوف الطلاب، أما الإرهابي الثاني فكان يعمل في التنظيم بما يسمى ديوان الزكاة، وكان يقوم بتوزيع الزكاة الى عوائل داعش، فيما شارك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قضاء بيجي أثناء تقدمها لتحرير القضاء، أما الإرهابي الثالث كان يعمل في ما يسمى الجناح المدني لولاية نينوى، والمختص في جمع المعلومات على القوات الأمنية، فيما عمل الإرهابي الرابع مقاتل في داعش، واشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في ناحية المعتصم، وزرع العبوات الناسفة على الطريق الرابط بين محطة طاقة الجالسية الكهربائية، وقضاء الضلوعية".

وأكدت أن "الإرهابي الخامس عمل في ما يسمى ديوان المساجد، وكان يدعو المواطنين الى الاشتراك وتنفيذ الهجمات الإرهابية"، لافتة الى أن "الإرهابي السادس المكنى (ابو حنين) شارك بدورات تدريبية لدى داعش الارهابي".

وبينت أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 4 ارهاب".
مصدر : وكالات
رقم : 1037428
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