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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 ساعة 18:43

رئيسي: إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في إعادة الإعمار

رئيسي: إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في إعادة الإعمار
ووصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله مساء اليوم الثلاثاء وزير الدفاع السوري الفريق علي محمود عباس العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وقال إن العلاقات بين إيران وسوريا تقوم على أساس الإيمان والعقائد المشتركة وكذلك روحية الصمود والمقاومة لشعبي البلدين.

واعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية ذود القوات المسلحة السورية عن شعب وحكومة هذا البلد في مواجهة مثيري الفتن بأنه مبعث أمل لمستقبل سوريا حكومة وشعبا، وقال إن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الصديق الحقيقي للشعب السوري لأنها كما وقفت إلى جانب سوريا حكومة وشعب في مرحلة التصدي للإرهاب فهي مستعدة خلال مرحلة إعادة الإعمار أيضا أن تقف إلى جانبهم عبر تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل .

بدوره قال وزير الدفاع السوري الفريق علي محمود عباس في هذا اللقاء: إن سوريا تمكنت في ظل دعم الأشقاء والأصدقاء الحقيقيين من الانتصار في الحرب على الإرهاب وستمارس دورها بشكل أكبر اقتدارا من ذي قبل باعتبارها حلقة من محور المقاومة حيث أن محور المقاومة سيلعب دورا مهما في بلورة العالم الجديد.

ولأوضح وزير الدفاع السوري أن العدو يتربص دوما الفرص للمساس بالعلاقات الصلبة والأخوية بين سوريا وإيران ولكن العلاقات بين البلدين متجذرة وراسخة أكثر من أن يتمكن أحد من المساس بها وإن هذه العلاقات تتطور وتترسخ يوما بعد يوما أكثر من ذي قبل .
رقم : 1037440
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