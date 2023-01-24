ما تداعيات احراق نسخة من القرآن الكريم في أوروبا؟

وفي مقابلة صحفية قال المتطرف: "اعتقدت أنني عبرت عن موقفي تجاه تركيا، وهذه نهاية الأمر و لكن كل شيء سار بشكل مختلف.. لست آسفا، لقد فعلت ذلك لأنني أعتقد أنه كانت هناك أسباب سياسية مهمة.. أشعر بالحزن لأن الكثير من الناس يهددون بقتلي" .



ووفقا له، فإن التهديدات الموجهة إليه الآن أخطر بكثير من تلك التي كانت من قبل، وقال: "أتلقى تهديدات محددة للغاية. ربما أتلقى على الشبكات الاجتماعية عشرين رسالة في الدقيقة، خمسة منها تمثل تهديدا".



وشهدت أوروبا أخيراً انتهاكاً جسيماً لقدسية القرآن الكريم تمثل في حرق نسخة منه يوم السبت علی يد المتطرف السويدي - الدنماركي، رامسوس بالودان، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة.



وأثار هذا الانتهاك الی انتفاضة عارمة في جميع الدول الاسلامية والعربية واحتجاجات غاضبة ضد صمت الحكومة السويدية ازاء هذه الجريمة.



وأدانت الدول والمنظمات العربية والإسلامية في كل انحاء العالم هذا العمل المشين للإسلام و المسلمين.



وفي السياق ادان وزير الخارجية الايراني "حسین أمیر عبداللهیان"، قائلا:"الاساءة للقران الكريم في السويد ونشر الكراهية ضد المقدسات الاسلامية التي تكررت في هذا البلد.



وأضاف أمیر عبداللهیان في تغريدة له علی تویتر ردا على هذه الجريمة النكراء، وقال: ان جرح مشاعر المسلمين ومعاداة الإسلام بذريعة دعم حرية التعبير يجب ألا يصبح شائعا بالدول الأوروبية التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان.



وبدوره ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"في تصريح له قبل یومین، بشدة جريمة الاساءة الى حرمة القران الكريم في السويد، معربا عن اسفه حيال هذه الجريمة النكراء.



وقال : للاسف هناك عدد من الدول الاوروبية التي لا تزال تسمح للعناصر المتطرفة الاستمرار في التحريض ضد المقدسات والقيم الاسلامية، وذلك خلافا لشعاراتها الجميلة في الدفاع عن حقوق الانسان، لكنها تضمر معاداة الاسلام لديها.



ومن جانبه أكد نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، المفتي روشان عباسوف، أن حرق القرآن الكريم في ستوكهولم "من عبادة الشيطان"، ويتوجب على السلطات هناك الرد بحزم على هذا العمل.



وأشار إلى أن تصرف الأصوليين السويديين يشهد على "دونيتهم العقلية وافتقارهم إلى الروحانية".



كما أدان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، حرق القرآن من قبل السياسي السويدي المتطرف راسموس بالودان، وأشار إلى أن جميع المتورطين بهذا الفعل حكموا على أنفسهم باللعنة الأبدية.



وأدانت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا حرق نسخة القرآن في السويد واصفة هذا العمل بأنه استفزازي وتخريبي، ودعت المسلمين إلى إظهار الحكمة، وعدم الانسياق وراء التحريض على الفتنة العرقية.



وصرح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فلاديمير ليغويدا، بأن عملية حرق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤخرا، هي "عمل تخريبي غير مقبول".



وأضاف ليغويدا، "إن حرق المصحف في السويد بالقرب من السفارة التركية عمل تخريبي غير مقبول. لا يمكنك الاستهتار بما هو مقدس لشخص آخر. لا يمكنك تجاوز حدود الإنسانية وإهانة الأضرحة الدينية في صراع سياسي".



وكان قد أعرب أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان عن استنكاره لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.



وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر ورصدته "الشبيبة": "إن أقدام أحد المتطرفين الحاقدين على الإسلام وعلى الأمة المسلمة على إحراق كتاب الله تعالى بين الملأ من الناس في السويد هو دليل بيِّن على ما انتهى إليه حقدهم وكراهيتهم لدين الله تعالى، وهو وإن أحرق حروفه وكلماته فإنه لا سبيل له إلى إطفاء نوره، وطمس هدايته.