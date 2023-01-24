مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير القحطاني والنخيفي المختفيين

وقالت المنظمة في سلسة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر": "يستمر ومنذ 90 يومًا منع الناشط الحقوقي، محمد القحطاني، من التواصل مع عائلته، حيث أخفته السلطات السعودية قسريًا وترفض إلى الآن إطلاق سراحه رغم انتهاء عقوبته".



وطالبت المنظمة بالحرية لـ"القحطاني"، ووقف الانتهاكات ضده.



وفي تغريدة منفصلة، أشارت المنظمة إلى استمرار إخفاء الناشط عيسى النخيفي، قسريًا منذ 100 يوم، رغم انقضاء فترة محكوميته في سبتمبر.



ودعت المنظمة السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن "النخيفي"، والمعتقلين المنتهي محكومياتهم.



وكانت جهات أممية دعت السلطات السعودية لتوضيح مصير "القحطاني" والإفراج عنه فورًا دون شرط.



وقالت زوجة المعتقل في سجون النظام السعودي محمد فهد القحطاني إن الانتهاكات مازالت تحيط بزوجها بعد 87 يوما من الاخفاء القسري و58 يوما منذ انتهاء محكوميته.



ونشرت زوجة القحطاني عبر منصة تويتر كاتبة: "مازالت الإنتهاكات مستمرة على زوجي وقد أمضى 87 يوماً في #الإخفاء_القسري و 58 يوماً منذ انتهاء محكوميته! نتعجب أين العدالة في حق د #محمد_فهد_القحطاني".



يذكر أن أحكام قاسية بالسجن و المنع من السفر صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان السادة محمد بن فهد القحطاني و أبو بلال عبد الله الحامد في التاسع من آذار 2013، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض وقد صدر بحق محمد بن فهد القحطاني حكم بالسجن عشر سنوات، في حين صدر بحق أبو بلال عبد الله الحامد حكم بالسجن خمس سنوات، إلى جانب تثبيت حكم سابق بالسجن ست سنوات.



قال نشطاء سعوديون إن حكومة إبن سلمان في السعودية قامت بإختطاف الناشط الحقوقي محمد فهد القحطاني وذلك عقب إنهاء حكمه بالسجن عشر سنوات.

العالم - السعودية



وكان قد كتب الناشط سلمان الخالدي في حسابته به تويتر: "اختطاف الناشط الحقوقي عضو #حسم محمد فهد القحطاني من قبل حكومة المدعو (محمد سلمان) بعد إنهاء حكم بالسجن عشر سنوات كشف دجل وحقيقة القائد الناهض، إلى قائد إغتيال حقوق شعبه وأمواله..ومعتقلي الرأي من يحترم هذا النظام الغير شرعي فهو إنسان لا كرامة له. -من لقاء الأمس على قناة المستقلة".



يذكر أن محمد فهد مفلح القحطاني (مواليد 1965 أو 1966) أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.



في 9 مارس 2013، حكم على القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات والمنع من السفر 10 سنوات أخرى بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان في ما يُعرف بمحاكمة حسم.