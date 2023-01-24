أميركا تُسجّل أعلى معدل لعمليات إطلاق النار الجماعي



وكان إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في أيار 2022.





عمليات إطلاق النار الجماعية المنتظمة هي ظاهرة أميركية فريدة، فالولايات المتحدة هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي وقعت فيها عمليات إطلاق نار جماعية كل عام على مدار العشرين عامًا الماضية، وفقًا لجيسون آر سيلفا، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع والعدالة الجنائية بجامعة ويليام باترسون.



ولدى الولايات المتحدة أعلى معدل قتل بسلاح ناري في العالم المتقدم، بحوالي 4 لكل 100000 شخص، وهو 18 أضعاف المعدل المتوسط في الدول المتقدمة الأخرى.