قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية

قام نائب القائد العام للجيش الايراني العميد محمد حسين دادرس، بزيارة جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية ، وتفقد اقسامها المختلفة.



وأشار العميد دادرس إلى قدرة الشباب والنخب الإيرانية في تحقيق الأهداف السامية للقوات المسلحة، وخاصة القوة الجوية للجيش، وقال: في الوقت الحاضر استطاعت القوة الجوية اعتمادًا على قدراتها الداخلية، واعتمادًا على علمائها وباحثيها، من اجتياز جميع المصاعب، وقد تم ذلك فقط من خلال العمل والبحث على مدار الساعة من قبل جميع الأعزاء في مختلف القطاعات وخاصة الخبراء الصناعيين المقتدرين.



ورافق العميد دادرس في هذه الزيارة التفقدية، قائد القوة الجوية للجيش العميد الطيار حميد واحدي، ومساعدي قائد القورة الجوية.