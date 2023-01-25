الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 08:08

قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية

قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
قام نائب القائد العام للجيش الايراني العميد محمد حسين دادرس، بزيارة جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية ، وتفقد اقسامها المختلفة.

وأشار العميد دادرس إلى قدرة الشباب والنخب الإيرانية في تحقيق الأهداف السامية للقوات المسلحة، وخاصة القوة الجوية للجيش، وقال: في الوقت الحاضر استطاعت القوة الجوية اعتمادًا على قدراتها الداخلية، واعتمادًا على علمائها وباحثيها، من اجتياز جميع المصاعب، وقد تم ذلك فقط من خلال العمل والبحث على مدار الساعة من قبل جميع الأعزاء في مختلف القطاعات وخاصة الخبراء الصناعيين المقتدرين.

ورافق العميد دادرس في هذه الزيارة التفقدية، قائد القوة الجوية للجيش العميد الطيار حميد واحدي، ومساعدي قائد القورة الجوية.
رقم : 1037540
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
قائد عسكري: القوة الجوية للجيش اجتازت المصاعب بالاعتماد على قدراتها الداخلية
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
وزير الامن: اعتقال عناصر اكثر من 12 خلية ارهابية جذورها مرتبطة بالكيان الصهيوني
25 كانون الثاني 2023
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
العميد آشتياني: يجب عدم السماح للكيان الصهيوني المزيف بمزيد من الغطرسة
25 كانون الثاني 2023
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
24 كانون الثاني 2023
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
24 كانون الثاني 2023
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
24 كانون الثاني 2023
نظرة على أهم انتصارات المقاومة ضد الكيان الصهيوني
24 كانون الثاني 2023
الأسرى الفلسطينيون .. انتهاكاتٌ ‘‘إسرائيلية‘‘ تصل إلى حد الإعدام
الأسرى الفلسطينيون .. انتهاكاتٌ ‘‘إسرائيلية‘‘ تصل إلى حد الإعدام
24 كانون الثاني 2023
ما هي استراتيجية إيران تجاه المفاوضات التركية السورية؟
ما هي استراتيجية إيران تجاه المفاوضات التركية السورية؟
24 كانون الثاني 2023
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
رام الله وتنسيقها المريب مع الاحتلال.. هل بات عباس عاجزاً؟
23 كانون الثاني 2023
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
الاقتصاد الروسي يفاجئ توقعات الخبراء و يصمد .. هل ما زالت استراتيجيات الغرب تسير وفق الخطة؟
23 كانون الثاني 2023
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
لماذا تسعى السعودية لإنشاء منطقة عازلة مع اليمن؟
23 كانون الثاني 2023
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
يد أمريكا الخفية في قمع الشعب السعودي
23 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بيان آية الله قاسم حول جريمة إحراق القرآن في السويد
وزارة الخارجية في صنعاء تدين الموقف الإجرامي لبريطانيا في اليمن
أهالي البحرين يرفعون الصوت في وجه الجلّاد.. ويثورون للسجناء السياسيين
نظرة على أهم انتصارات المقاومة ضد الكيان الصهيوني