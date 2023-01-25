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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 09:36

بن غفير يُلوح بعدوان عسكري على قطاع غزة

بن غفير يُلوح بعدوان عسكري على قطاع غزة
وأفاد بن غفير ،مساء أمس الثلاثاء فی مؤتمر صحفي، "أن الخبراء في مكتبه يحذرون من سيناريو معركة سيف القدس "حارس الأسوار"، كما أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع، والمناقشات، وفي جميعها لاحظت أن خطراً كبيراً يهدد الأمن القومي لـ"إسرائيل" حسب تعبیره.

وادعى، أن أهم سيناريو هو الذي يسمعه من معظم الخبراء وهو أن معركة "حارس الأسوار 2" على الأبواب، لذلك يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود وإنشاء حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو، على حد وصفه.

ومنذ دخول بن غفير حكومة نتانیاهو، وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً شديداً حيث الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، وتصعد عمليات الإعدام الميدانية.

جدير بالذكر، أن معركة سيف القدس اندلعت في مايو 2021، وسمتها "إسرائيل" عملية "حارس الأسوار"، استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني، فيما قُتِل أكثر من 13 من الصهاينة، وانتهت في 21 أيّار/مايو من عام 2021 بهدنة بوسَاطة مصرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1037562
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