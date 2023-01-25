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الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 ساعة 10:14

السوداني: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية اجنبية

السوداني: العراق ليس بحاجة لقوات قتالية اجنبية
وقال السوداني في تصريحات صحفية "نزور فرنسا وكلنا امل بان تكون هذه الزيارة بادرة خير وان نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة"، مضيفاً "الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا".

وأشار السوداني إلى أنه "استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لاظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة".

وتابع "فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة  في استعادة العراق اراضيه وخصوصا في حرب تحرير الموصل من عصابات داعش"، لافتاً إلى أن "التعاون المشترك يؤشر لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وباريس".

وشدد السوداني على أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية اجنبية بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز"، منوهاً "اننا بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خارطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".

وأوضح "حكومتنا ترمي للاستغلال الأمثل للقدرات الاقتصادية الضخمة، والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم.

وتابع "حكومتنا تعتزم ان تكون قوة دفع رئيسية في الدبلوماسية الإقليمية والمسارات السياسية، وسنتستمر في مساعينا في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض".
رقم : 1037567
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